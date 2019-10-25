شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: المنطقة الصناعية الروسية المستهدف إطلاقها ستضم 24 صناعة والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت الوزيرة، أن المناقشات تطرقت إلى تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والروسية، موضحة أن العديد من الروس يدرسون العربية ومن المصريين من يدرسون الروسية، مؤكدة على أهمية تعزيز الشراكة مع الجامعات الروسية، وذلك لتقدم تلك الجامعات فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والأقمار الصناعية، كما لفتت إلى أهمية الشراكة بين مصر وروسيا فى البحث العلمى.
وأوضحت الوزيرة، أن المنطقة الصناعية الروسية المستهدف إطلاقها ستضم حوالى 24 صناعة، مؤكدة أهمية تلك المناطق الاقتصادية والتى يمكنها الاستفادة من انخفاض أو عدم وجود تعريفات جمركية.
وذكرت وزيرة التخطيط، أن مصر لديها العديد من المحفزات للاستثمار بها، لافتة إلى الدعم التكنولوجى والقيمة المضافة للصناعات إلى جانب إمكانية الحصول على تخفيض على الضرائب متابعة أن قانون الصناعات الجديد يتضمن العديد من المحفزات ولعل أبرزها يتمثل فى تبسيط الإجراءات.
وتناولت وزيرة التخطيط، الحديث حول إطلاق أول صندوق سيادى مصرى لتدخل ضمن قائمة الدول الأفريقية التى تمتلك صناديق سيادية والذى يطمح للتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة الروسى فى الدعم بالاستثمارات والتمويل.
وتابعت الوزيرة، أن مصر بوابة للدول الأفريقية مؤكدة أن مصر الآن جاهزة للاستثمار بها موضحة أن الفترة الأخيرة شهدت ضخ الاستثمارات فى العديد من القطاعات لتطويرها من شبكة الطرق والكهرباء وغيرها، مشيرة إلى جهود الدولة فى الاستثمار بالعنصر البشرى وذلك باعتباره السبب الرئيس لكل أنواع التنمية واستدامة المشروعات.
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