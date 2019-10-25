الدكتورة رانيا المشاط تشارك فى الافتتاح الرسمى لمعرض اليابان الدولى للسياحة

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وحضر افتتاح المعرض زوراب بولوليكاشفيلى أمين عام منظمة السياحة العالمية، وجلوريا جيڤارة الرئيس التنفيذى للمجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC، ورئيس الهيئة القومية للسياحة اليابانية، وممثلين عن الحكومة اليابانية، ووزراء دول سياحة كمبوديا وچامايكا وماليزيا والمالديڤ وڤيتنام، ورؤساء هيئات السياحة فى الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وسويسرا والفلبين واذربيچان، كما شارك ممثلو كبرى شركات السياحة والطيران ومنظمى الرحلات المشاركون فى المعرض.
وزيرة السياحة والمشاركين بافتتاح معرض اليابان للسياحة
وخلال الافتتاح أكد زوراب بولوليكاشفيلى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، على أهمية معرض اليابان الدولى للسياحة "Tourism Expo Japan 2019"، بين صناع القرار السياحى حول العالم، وقال إن هذا المعرض بدأ منذ ستة أعوام وأن هذه هى المرة الأولى التى يعقد فيها فى مدينة اوساكا اليابانية، مؤكدا على ضرورة تعاون المنظمة مع حكومات الدول لدفعها للاستثمار فى البنية التحتية.
وأشار زوراب بولوليكاشفيلى، إلى أهمية الاهتمام بالمناطق السياحية البكر فى الدول وإلقاء مزيد من الضوء عليها لتنمية ودعم المجتمعات المحلية فى هذه الأماكن، كما لفت الى ضرورة الاهتمام بالسياحة البيئية، مؤكدا على أهمية قطاع السياحة فى دعم المجتمعات المحلية وخلق فرص عمل، وأن كل هذا من شأنه أن يعزز من التنمية السياحية المستدامة، ويساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أكد على أهمية الجلسة الوزارية التى عُقدت خلال المعرض وحضرها وزراء الدول المشاركة ونظرائهم، وممثلى المنظمات السياحية الدولية، حيث تم خلالها تبادل الخبرات واستعراض التجارب والنماذج الناجحة فى قطاع السياحة بالدول المختلفة.
وأكدت على الاستقرار السياسى والأمنى الذى تتمتع به مصر، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على الاستثمار فى المجال الأمنى.
وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط فى صورة تذكارية مع المشاركين بافتتاح معرض اليابان الدولى للسياحة
وأعربت وزيرة السياحة عن مواساتها للشعب اليابانى لما حدث مؤخرا جراء الإعصار الذى ضرب مناطق من اليابان، مشيرة الى أن الوزارة كانت قد استضافت العام الماضى مجموعة من الشباب اليابانى من محافظات هيروشيما-اوكاياما-إهيمى اليابانية والذين تضرروا من جراء الفيضانات التى اجتاحت اليابان فى يوليو ٢٠١٨، وذلك فى إطار حرص الحكومة المصرية على مؤازرة الشعب اليابانى وتوطيد العلاقات بين البلدين.
وفى نهاية حفل الافتتاح قام المشاركون فى حفل الافتتاح بالتقاط صورة تذكارية.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، قد شاركت مساء أمس كمتحدثة فى الجلسة الوزارية التى عقدتها منظمة السياحة العالمية بمدينة أوساكا اليابانية خلال معرض اليابان الدولى للسياحة "Tourism Expo Japan 2019 " وشارك فيها وزراء السياحة ونظرائهم من الدول المشاركة فى المعرض، وكان الموضوع الرئيسى للمناقشة "ازدهار المجتمعات: الشعوب والثقافة".
غلاف مجلة معرض اليابان الدولى للسياحة
رانيا المشاط وزيرة السياحة
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