شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب عالمياً لأعلى مستوى فى أسبوعين بسبب بيانات أمريكية ضعيفة والان مع تفاصيل الخبر
وصعد الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1508.20 دولار للأوقية.
وتجاوز المعدن الأصفر مستوى 1500 دولار للأوقية للمرة الأولى فى أكثر من 6 سنوات فى السابع من أغسطس.
وانخفضت الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية الأساسية المُصنعة فى الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع فى سبتمبر كما تراجعت الشحنات، فى دلالة على أن استثمارات الشركات لا تزال ضعيفة فى ظل تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بحسب ما أظهرته بيانات أمس الخميس.
وخفض المركزى الأمريكى أسعار الفائدة مرتين هذا العام ويتوقع المستثمرون خفضا آخرا محتملا فى الوقت الذى يواجه فيه الاقتصاد صعوبات جراء عوامل معاكسة من الحرب التجارية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
ويُعتبر الذهب استثمار أكثر أمانا خلال أوقات الضبابية السياسية والمالية.
ومن ناحية أخرى، استقر البلاديوم عند 1778.39 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1785.50 دولار.
وساعدت المخاوف بشأن حدوث أزمة فى إمدادات المعدن الذى يُستخدم فى التحفيز بصناعة السيارات فى رفع الأسعار أكثر من 41 % منذ بداية العام الجارى على الرغم من ضعف قطاع السيارات.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.5 % إلى 18.04 دولار للأوقية وتتجه صوب تسجيل أكبر مكسب أسبوعى منذ 20 سبتمبر، وزاد البلاتين نحو 0.8 % إلى 931.32 دولار ليظل على مسار تحقيق أفضل أداء أسبوعى فى ثمانية أسابيع.
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