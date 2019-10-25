شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض منهيا ارتفاعا استمر 3 أيام مع عودة المخاوف بشأن النمو والان مع تفاصيل الخبر
وبحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 18 سنتا أى ما يعادل 0.3% إلى 61.49 دولار للبرميل، وبعد أن ارتفع خام القياس العالمى نحو 1% أمس الخميس، فإنه يتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعى بنسبة تزيد عن 3%.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 21 سنتا أو 0.4 % إلى 56.02 دولار للبرميل، وارتفع الخام القياسى 0.5 % فى الجلسة السابقة ويتجه صوب تحقيق مكاسب بأكثر من 4% فى الأسبوع.
لكن المخاوف بشأن ضعف النمو العالمى تظل المحرك الأساسى للأسعار.
وقال جيفرى هالى كبير محللى السوق لدى أواندا "تباطؤ النشاط العالمى سيشهد انخفاض الطلب، لذا فالحقيقة أن ارتفاعات النفط ستكون محدودة... لن يستغرق الأمر الكثير لسحب البساط من تحت قدم النفط".
وتوقع خبراء اقتصاديون فى استطلاع للرأى أجرته رويترز أن يظل من المرجح أكثر حدوث تراجع أكبر فى نمو الاقتصاد العالمى مقارنة مع حدوث تعاف متزامن، حتى فى الوقت الذى تنفذ فيه عدة بنوك مركزية جولات من التيسير النقدي.
كما خلص استطلاع آخر لرويترز لآراء خبراء اقتصاديين أن الهدنة الأخيرة فى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ليست نقطة تحول اقتصادية ولم تلعب دورا فى خفض خطر انزلاق الولايات المتحدة إلى الركود فى العامين المقبلين.
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