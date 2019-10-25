شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يستعرض المشروعات الاستثمارية بالمنطقة الصناعية الروسية والان مع تفاصيل الخبر
وقال الوزير، بحسب بيان صحفى، اليوم الجمعة، إن اللقاء استعرض المشروعات الاستثمارية الروسية فى المنطقة الصناعية الروسية فى مصر، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الاتحاد الروسى للصناعيين ورواد الأعمال واتحاد الصناعات المصرية فى مجال تطوير المواصفات التقنية وتحديث مشروع ترسانة قناة السويس، بما فى ذلك بناء وصيانة السفن.
وأضاف ، أن اللقاء قد تناول أيضاً إمكانية تنظيم بعثة أعمال من اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع نظيره الروسى لزيارة روسيا خلال الفترة القادمة لبحث سبل التعاون المشترك بين مجتمع الأعمال الصناعى فى البلدين، مؤكداً وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التى تعزز الشراكة بين القطاع الخاص فى البلدين خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى توليه الحكومتين المصرية والروسية لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة من خلال إقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية والتى تسهم فى زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.
ومن جانبه أكد ألكسندر شوخين رئيس الاتحاد الروسى للصناعيين ورواد الأعمال RSPP، حرص الاتحاد على تنمية أواصر التعاون مع مجتمع الأعمال المصرى خاصة وأن السوق المصرى يمثل أحد أهم الأسواق المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا، مشيراً إلى أن العديد من الشركات الروسية قد أبدت رغبتها للاستثمار فى السوق المصرى.
وقال إن إقامة المنطقة الصناعية الروسية فى مصر، سيفتح الباب أمام إقامة العديد من المشروعات المصرية الروسية المشتركة والتصدير إلى الأسواق الإقليمية وبصفة خاصة السوق الأفريقي.
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