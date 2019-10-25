شكرا لقرائتكم خبر عن فوربس: مؤسس أمازون يخسر لقب أغنى رجل بالعالم وبيل جيتس يعود للصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مجلة "فوربس" الأمريكية إن مؤسس أمازون ورئيسها التنفيذى جيف بيزوس قد خسر لقب أغنى رجل فى العالم خلال الفترة التى تلت ساعات التداول أمس الخميس، بعدما أعلنت أمازون عن أرباحها الضعيفة فى الربع الثالثة من العام الحالى.

وأشارت المجلة إلى أن أسهم أمازون تراجعت بنسبة 7% فى ساعات ما بعد التداول مما تسبب فى تراجع ثروة بيزوس إلى 103.9 مليار دولار، وهو ما يضعه فى المرتبة الثانية لأغنى أغنياء العالم، ليحل محله فى المركز الأول مؤسس شركة مايكروسوفت بل جيتس الذى تبلغ قيمة ثروته 105.7 مليار دولار.

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وأصبح بيزوس أغنى رجل فى العالم فى عام 2018، وأصبح أول ثرى تتجاوز ثروته 100 مليار دولار يظهر فى قائمة فوربس للمليارديرات والتى يبلغ عددهم 400 فى هذا العام، بصافى ثروة 160 مليار دولار، لينهى هيمنة جيتس التى استمرت 24 عاما على لقب الأول.

لكن تراجع ثروة بيزوس ليس مرتبطا فقط بتراجع أسهم أمازون، فقد حول بيزوس ربع أسهمه فى عملاق التجارة الإلكترونية إلى زوجته السابقة ماكينزى بيزوس كجزء من تسوية طلاق، انتهت فى وقت سابق هذا العام. وتمتلك ماكينزى 32.7 مليار دولار، ومن بين أغنى 20 شخص فى العالم.

وكانت أمازون قد أعلنت عن تراجع 26% من الدخل الصافى فى الربع الثالث، وهو أو تراجع للأرباح منذ عام 2017. وتراجع سهم أمازون فى التداول حوالى 9% ليصل إلى 2624 دولار للسهم فى الـ 20 دقيقة التى أعقبت إغلاق السوق.