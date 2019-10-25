شكرا لقرائتكم خبر عن مصنع "تسلا" فى شنجهاى يبدأ الإنتاج التجريبى قبل الموعد المحدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت شركة تسلا لصناعة السيارات أن مصنعها العملاق فى شنجهاى بدأ الإنتاج التجريبى قبل الموعد المحدد.



وذكرت الشركة -فى تقريرها لأرباح الربع الثالث من العام الجاري- أن مصنعها العملاق فى شنجهاي، الذى استغرقت أقل من 10 أشهر فى بنائه، ينتج فعليا مركبات كاملة على أساس تجريبى قبل الموعد المحدد، بداية من الجسم والطلاء وصولا للتجميع، مشيرة إلى أن المصنع يعد أرخص بنحو 65% من نظيره فى الولايات المتحدة لإنتاج سيارات الشركة من طراز (موديل 3).

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وأضافت الشركة –فى التقرير الذى نقلت وسائل إعلام صينية مقتطفات منه اليوم الجمعة "تعد الصين أكبر سوق لسيارات الركاب الفخمة متوسطة الحجم حتى الآن، وبفضل اقتراب سعر (موديل 3) من أسعار السيارات المتوسطة العاملة على البنزين، نعتقد بأن تصبح الصين أكبر سوق لطراز (موديل 3)".



وتابعت الشركة "نحن أيضا متقدمون فى الموعد المحدد لإنتاج طراز (موديل واي)، ونتوقع الآن إطلاقه بحلول صيف 2020".