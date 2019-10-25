شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للصناعات المعدنية: خطة لتنمية موارد وتقليل خسائر الهندسية للسيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية على أهمية الاستغلال الأمثل لأصول الشركة الهندسية للسيارات التي انتقلت من تبعية الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى إلى تبعية الشركة القابضة للصناعات المعدنية .

وطالب مدحت نافع خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة، بضرورة تعظيم الموارد وخفض الخسائر السنوية للشركة الهندسية مع تحسين جودة المنتج وتنشيط التسويق للارتقاء بالشركة.

وكشفت المؤشرات المالية للشركة الهندسية للسيارات، عن تحقيق خسائر بلغت 136.6 مليون جنيه العام المالى 2018-2019، مقابل خسائر بلغت 112.4 مليون جنيه العام المالى 2017-2018.

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كما انخفضت المبيعات إلى 22.2 مليون جنيه، مقابل 43.1 مليون جنيه بانخفاض 98% عن المستهدف .

وبحسب المؤشرات المالية لميزانية الشركة التى تم اعتمادها بلغت جملة الاستثمارات المنفذة خلال العام المالى فقط 815 ألف جنيه .