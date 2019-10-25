شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان: تخصيص قطعة أرض لإقامة مجمع خدمات شرطية بمدينة الشروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس طارق السباعى، نائب وزير الإسكان، أنه تم تخصيص قطعة الأرض رقم (14) بمساحة حوالى 5 آلاف م2 بمنطقة الخدمات المستقبلية بالقرب من مدخل المدينة رقم (2)، على طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي بـ"مدينة الشروق"، لإقامة مجمع خدمات شرطية (مرور – جوازات – أحوال مدنية – تصاريح عمل)، لصالح وزارة الداخلية، بنظام نقل الأصول، لخدمة المواطنين بالمدينة.

وأضاف المهندس طارق السباعى، أنه تمت إعادة تخصيص قطعة الأرض والممرين المجاورين لمستشفى الشروق العام بمساحة 6904م2 بمركز خدمات الحى الثانى بمدينة الشروق، بنظام نقل الأصول لمحافظة القاهرة – مديرية الشئون الصحية، وإتاحة المبني المنفذ (غير مستغل) بمساحة تقريبية 95 م2 بارتفاع دور أرضي فقط، والواقع خلف خزان المياه بجزيرة الطريق الأوسط بمدينة الشروق، لاستغلاله كقسم مرور ميداني، وكذا منطقة انتظار السيارات المنفذة بالقرب من المبني، ويتم إضافة تكلفة المبني المنفذ علي قيمة نقل الأصول لصالح وزارة الداخلية.

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وأوضح أنه تم تخصيص قطعة الأرض بمساحة 10 أفدنة بجوار موقع بوتجاسكو وجراج هيئة النقل العام أمام مساكن الأولى بالرعاية بمدينة حدائق أكتوبر، لوزارة العدل بنظام نقل الأصول لإقامة مصلحة الطب الشرعي، وتخصيص الوحدة الصحية بمنطقة ابني بيتك المرحلة الرابعة بمدينة أسيوط الجديدة، لجامعة الأزهر للتشغيل الفوري، بنظام نقل الأصول، وتخصيص قطعة الأرض بمساحة 100 فدان لافتتاح بعض الكليات الجديدة بمنطقة التوسعات بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، بنظام نقل الأصول لصالح جامعة الأقصر.