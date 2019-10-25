شكرا لقرائتكم خبر عن 9.4 مليارات صافى أرباح بنك أبوظبى الأولى فى 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بنك أبوظبى الأول أمس نتائجه المالية للتسعة أشهر الأولى المنتهية فى 30 سبتمبر، حيث بلغ صافي أرباح المجموعة 9.4 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 4% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضى.

وبلغت قيمة العائد على السهم الأساسى السنوية 1.10 درهم، مقارنة مع 1.07 درهم للتسعة أشهر الأولى 2018.

Advertisements

وبلغ صافى أرباح المجموعة خلال الربع الثالث 3.1 مليارات، بارتفاع نسبته 3% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضى، نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 5%.

وبلغت إيرادات المجموعة 15.2 مليار درهم بارتفاع نسبته 4% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.