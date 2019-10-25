شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على تباين بعد تصريحات "ترامب" ونتائج أعمال الشركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم حيث تراجع "داو جونز" في حين ارتفع "ناسداك" و"إس أند بي"، وذلك بعد تصريحات الرئيس "دونالد ترامب" فضلا عن صدور نتائج أعمال الشركات.



وقفز سهم "تسلا" اليوم بعد نتائج أعمال قوية في الربع الثالث، بينما هبط سهم "تويتر" بشكل حاد نتيجة تسجيل أرباح أقل من التوقعات في نفس الفترة.



وكشفت بيانات حكومية عن انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا بأربعة آلاف إلى 212 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما انخفض مؤشر طلبات السلع المعمرة بنسبة 1.1% في سبتمبر/أيلول.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على "تويتر" بأن الاحتياطي الاتحادي عليه خفض الفائدة أو ضخ تحفيز نقدي، وإلا فإنه لا يقوم بواجباته على أكمل وجه.



وكان البنك المركزي الأوروبي قد أعلن تثبيت الفائدة عند -0.5% مع استمرار تنفيذ برنامج التيسير الكمي الذي أطلق الشهر الماضي بشراء أصول بعشرين مليار دولار شهرياً.

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وأكد رئيس البنك "ماريو دراجي" على أن الفائدة السالبة تدعم النمو باقتصاد منطقة اليورو، لكن لها مخاطرها التي سيراقبها البنك عن كثب.



وفي سوق الخام، ارتفع "ويست تكساس" بنسبة 0.5% وأغلق عند 56.23 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 56.5 دولار وأقل سعر عند 55.4 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 0.8% مغلقا عند 61.67 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 61.9 دولار وأقل سعر عند 60.6 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 28 نقطة) إلى 26805 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 26931 نقطة وأقل مستوى عند 26714 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 66 نقطة) إلى 8186 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 8188 نقطة وأقل مستوى عند 8137 نقطة.



أما "إس أند بي 500"، فقد ارتفع بنسبة 0.2% (ما يعادل خمس نقاط) إلى 3010 نقاط، وسجل اعلى مستوى عند 3016 نقطة وأقل مستوى عند 300.4 نقطة.