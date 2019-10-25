شكرا لقرائتكم خبر عن الإثيريوم تتعافى جزئياً من خسائر الأمس التي تبعت شهادة "زوكربيرج" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الإثيريوم بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم لتتعافى بشكل جزئي من الخسائر الحادة التي سجلتها أمس عقب شهادة مؤسس "فيسبوك" "مارك زوكربيرج" أمام الكونجرس الأمريكي.



وكان "زوكربيرج" قد أكد أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب على أن العملة الرقمية التي تنوي "فيسبوك" طرحها والتي تسمى بـ"ليبرا" لن تشكل تهديداً، ولن يتم طرحها إلا بعد موافقة السلطات التنظيمية الأمريكية.



وأضاف "زوكربيرج" أن "ليبرا" سوف تعزز هيمنة الدولار على الاقتصادات والأسواق العالمية حيث أنها ستكون مرتبطة بالعملة الأمريكية كما أنها ستواجه مخاطر الصعود الصيني المحتمل في هذا الصدد.

Advertisements



ومع ذلك، يبدو أن مشرعي الكونجرس غير مقتنعين بفوائد "ليبرا" بقدر ما هم قلقين من مخاطر المتمثلة في تهديد النظام النقدي واستغلالها في أنشطة غير قانونية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت الإثيريوم بحلول الساعة 20:19 بتوقيت جرينتش على منصة "كوين تليجراف" بنسبة 0.9% إلى 162 دولارا بعد خسائر أمس بنسبة 7%، وسجلت أعلى سعر عند 166.5 دولار وأقل سعر عند 158.1 دولار.



أما "بتكوين"، فقد تراجعت بنسبة 0.2% إلى 7494 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 7537.5 دولار وأقل سعر عند 7376.1 دولار.