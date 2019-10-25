شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بنسبة 1.3% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم مواصلة مكاسبها بفعل الطلب على المعادن النفيسة في ظل القلق بأن السياسة النقدية للاحتياطي الاتحادي في ضوء استمرار ضغوط الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".



وأعلن البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على الفائدة عند -0.5% دون تغيير واستمرار العمل ببرنامج التيسير الكمي من خلا لمشتريات أصول بقيمة عشرين مليار دولار شهرياً.



وأكد رئيس البنك "ماريو دراجي" بأن الفائدة السالبة ستفيد النمو بمنطقة اليورو مشيرا إلى مراقبة لصيقة من جانب أعضاء البنك أي مخاطر محتملة من هذه الفائدة.

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ومن جانبه، جدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ضغوطه على البنك المركزي في بلاده كي يحذو حذو بنوكا عالمية أخرى من بينها المركزي الأوروبي في سياسة خفض الفائدة والتحفيز النقدي.



يأتي ذلك قبيل انعقاد اجتماع الاحتياطي الاتحادي يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار الفائدة.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.3% إلى 17.804 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 17.86 دولار وأقل سعر عند 17.485 دولار.