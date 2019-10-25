شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتراجع بعد دعوة "جونسون" لعقد انتخابات مبكرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار خلال تعاملات اليوم في أعقاب إعلان رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" عن دعوته لعقد انتخابات عامة مبكرة في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول القادم.



وأوضح "جونسون" بأنه سوف يسعى لإقناع المشرعين بتنظيم انتخابات مبكرة في اعقاب رفض اتفاقه الذي توصل إليه مع الاتحاد الأوروبي للخروج من التكتل نهاية أكتوبر/تشرين الأول.



وأوضح "جونسون" بأن مشرعين أبلغوه بحاجتهم للمزيد من الوقت لتقييم قرار عقد انتخابات مبكرة.

ولم يتقدم "جونسون" بعد بطلب رسمي إلى الاتحاد الأوروبي لتأجيل "بريكست" لثلاثة أشهر إضافية حتى نهاية يناير/كانون الثاني القادم.

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ويخشى رئيس الوزراء البريطاني رفض المعارضة في البرلمان طلبه بشأن الانتخابات المبكرة الأمر الذي يزيد الأمور تعقيداً.



ومع الأخذ في الاعتبار أن الانتخابات القادمة من المفترض عقدها عام 2022، فإن "جونسون" سيحتاج إلى موافقة ثلثي البرلمان لعقد انتخابات مبكرة وإلا فقدان الثقة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 19:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.2857، وسجل أعلى سعر عند 1.295 وأقل سعر عند 1.2787.