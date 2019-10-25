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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يعاود الإغلاق أعلى حاجز 1500 دولار للأوقية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم معاودا الإغلاق أعلى حاجز 1500 دولار للأوقية على الرغم من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.
وساد عدم يقين بشأن السياسة النقدية الخاصة بالاحتياطي الاتحادي عقب إعلان البنك المركزي الأوروبي عن قرار سياسته النقدية.
وكشف البنك المركزي الأوروبي عن تثبيت الفائدة عند -0.5% دون تغيير مع الاستمرار في تنفيذ برنامج التيسير الكمي من خلال شراء أصول بقيمة عشرين مليار دولار شهرياً.
وأكد رئيس البنك المركزي "ماريو دراجي" في آخر مؤتمر صحفي له قبل مغادرة المنصب على وجود مخاطر تحيط بالنمو الاقتصادي مثل الحرب التجارية والتوترات الجيوسياسية.
وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.
وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.6% إلى 1504.7 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1506.8 دولار وأقل سعر عند 1490.4 دولار.
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