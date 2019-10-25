شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو ينخفض ببعد قرار البنك المركزي وتصريحات رئيسه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو أمام الدولار خلال تعاملات اليوم في أعقاب قرار البنك المركزي الأوروبي وتصريحات رئيسه "ماريو دراجي" في آخر مؤتمر صحفي له على رأس البنك.



وأبقى البنك المركزي على معدل الفائدة عند -0.5% دون تغيير بعد خفضها في الشهر الماضي وإطلاق برنامج مشتريات أصول بقيمة عشرين مليار دولار شهرياً.



وأكد "دراجي" على أن سياسة الفائدة السالبة مفيدة لنمو الاقتصاد بمنطقة اليورو لكن البنك المركزي يتابع عن كثب التطورات أو المخاطر المحتملة جراء هذا السياسية.

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وأضاف "دراجي" بأن هناك مخاطر تحيط بالنمو في منطقة اليورو لا سيما من الحرب التجارية والرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين.



وأبدى رئيس البنك المركزي ارتياحاً بشأن استقلالية البنك المركزي الأوروبي مقارنا بينه وببين بنوك أخرى يتم التدخل في سياساتها النقدية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض اليورو أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 18:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.1108، وسجل أعلى سعر عند 1.1164 وأقل سعر عند 1.1093.