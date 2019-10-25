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شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة قوية لسهم "تسلا" خلال التعاملات بعد تسجيل أرباح خالفت التوقعات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال التعاملات اليوم بشكل قوي بعد إعلان الشركة أمس عن تحقيق أرباح فاجأت وخالفت توقعات الأسواق خلال الربع السنوي الثالث.
كانت شركة صناعة السيارات الكهربائية قد أعلنت أمس تسجيل أرباح فصلية وتفاؤل بشأن مبيعاتها هذا العام.
وسجلت "تسلا" أرباحا بنحو 143 مليون دولار (ما يعادل ثمانين سنتا للسهم) خلال الشهر الثلاثة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر/أيلول.
وباستثناء بعض البنود، بلغت أرباح "تسلا" 342 مليون دولار (ما يعادل 1.91 دولار للسهم) بينما توقع محللون تسجيل الشركة خسائر فصلية بحوالي 46 سنتاً للسهم.
وأبقت "تسلا" على توقعاتها ببيع 360 ألف سيارة كهربائية في العام الجاري مشيرة إلى أن "موديل واي" المرتقب سيتفوق من حيث المبيعات على الموديلات السابقة "موديل إس" و"موديل إكس" و"موديل 3".
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سههم "تسلا" بحلول الساعة 17:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 17.3% إلى 298.7 دولار، وسجل السهم أعلى سعر اليوم عند 304.9 دولار وأقل سعر عند 289.2 دولار.
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