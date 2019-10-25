شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تويتر" يهبط بحوالي 20% بعد أرباح أقل من المتوقع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "تويتر" على نحو حاد خلال تعاملات اليوم في أعقاب إعلان الشركة عن نتائج أعمالها الفصلية والتي جاءت دون التوقعات عن الربع السنوي الثالث.



وبلغت أرباح الشركة37 مليون دولار (ما يعادل خمسة سنتات للسهم) في الربع الثالث من 789 مليون دولار (ما يعادل 1.ز02 دولار للسهم) قبل عام.



وعلى صعيد الأرباح المعدلة، فقد حققت الشركة 17 سنتاً للسهم في الربع الثالث بينما أشارت التوقعات إلى أرباح معدلة عند 20 سنتاً للسهم.

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وارتفعت الإيرادات الفصلية للشركة إلى 824 مليون دولار من 758 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2018 مقارنة بتوقعات أشارت إلى 874 مليون دولار كإيرادات فصلية.



ووصل عدد مستخدمي "تويتر" إلى 145 مليونا في الربع الثالث مقارنة بـ124 مليونا قبل عام وتوقعات عند 142 مليونا.



وعلى صعيد التعاملات اليوم، هبط سهم "تويتر" بحلول الساعة 17:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 19.8% إلى 31.1 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 32.3 دولار وأقل سعر عند 31.1 دولار.