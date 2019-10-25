شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتجه نحو الارتفاع..و"برنت" يعود أعلى 61 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم متخلصة من الخسائر التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة، وذلك رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



ولا تزال الأسواق العالمية في تفاؤل عقب بيانات إدارة معلومات الطاقة أمس التي أظهرت انخفاضا غير متوقع في مخزونات النفط بلغ 1.7 مليون برميل في حين توقع محللون زيادة قدرها 4.7 مليون برميل.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.

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كان ارتفاع الدولار قد أثر سلبياً على أسعار النفط اليوم ودفعها نحو التراجع عقب استيعاب بيانات وكالة معلومات الطاقة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 56.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 56.4 دولار وأقل سعر عند 55.4 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 0.6% إلى 61.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 61.7 دولار وأقل سعر عند 60.6 دولار.