شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض بفعل الضغوط على قطاعي الصناعة والخدمات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة أثارت القلق بشأن قطاعي نشاط الصناعات التحويلية والخدمات.



وكشفت بيانات عن انخفاض مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في أستراليا إلى 50.1 نقطة في الشهر الماضي من 50.3 نقطة في أغسطس/آب.



وتراجع أيضا مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي إلى 50.8 نقطة في سبتمبر/أيلول الماضي من 52.5 نقطة خلال شهر أغسطس/آب.

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هذا، وقد أقبل المستثمرون على أصول الملاذ الآمن اليوم كالمعادن النفيسة في ظل القلق بشأن نمو الاقتصاد بمنطقة اليورو بعد تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي "ماريو دراجي".



وأكد "دراجي" على وجود مخاطر تحيط بالاقتصاد في منطقة اليورو مثل السياسات التجارية الحمائية كالحرب التجارية والرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 15:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.6817، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6858 وأقل سعر عند 0.6814.