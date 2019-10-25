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شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" ينخفض متأثراً بصدور بيانات متضاربة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت معظم الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم عقب صدور بيانات متضاربة شملت نتائج أعمال الشركات عن الربع الثالث.
ورغم إعلان "مايكروسوفت" و"تسلا" أمس عن تحقيق أرباح قوية في الربع الثالث مما دفع سهميهما نحو الارتفاع وأنعشا القطاع التكنولوجي، إلا أن "تويتر" سجلت أرباحا وإيرادات ضعيفة.
وأظهرت بيانات حكومية أن عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة انخفض بستة آلاف طلب إلى 212 ألفاً خلال الأسبوع الماضي، في حين تراجع مؤشر طلبات السلع المعمرة في البلاد 1.1% في سبتمبر/أيلول.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي اليوم على معدل الفائدة دون تغيير، وأكد رئيسه "ماريو دراجي" في آخر مؤتمر صحفي له على رأس البنك أن هناك مخاطر تحيط بالنمو الاقتصادي في منطقة اليورو مما يستدعي فرض فائدة سالبة.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 96 نقطة) إلى 26737 نقطة، واستقر "إس أند بي 500" عند 3003 نقاط، في حينن ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 24 نقطة) إلى 8143 نقطة.
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