- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يواصل ارتفاعه مستهدفاً حاجز 1800 دولار للأوقية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم مواصلاً مكاسبه القياسية أعلى حاجز 1700 دولار ليقترب في هدفه القادم من حاجز 1800 دولار للأوقية للمرة الأولى في تاريخه.
ويتلقى البلاديوم دعما من الطلب على المعادن الصناعية في ضوء التفاؤل الذي يسود الأسواق بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وتعلن شركات مصنعة للسيارات عن نتائج أعمال إيجابية لكنها تحذر من ضعف الطلب على المركبات العاملة بالوقود التقليدي الملوثة للبيئة في ظل انتعاش الطلب على نظيرتها العاملة بالبطاريات.
وتجدر الإشارة إلى أن البلاديوم يستخدم في صناعة مكونات بالسيارات تسهم في تقليل انبعاثات العوادم الملوثة للبيئة، وعلى أثر تشديد معايير مكافحة التغيرات المناخية، ازداد الطلب على المعدن الصناعي مما دفع أسعاره صوب مستويات قياسية واحدة تلو الأخرى.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الفورية للبلاديوم بحلول الساعة 14:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 1734.7 دولار للأوقية، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر اليوم عند 1738.8 دولار وأقل سعر عند 1713.2 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر البلاديوم يواصل ارتفاعه مستهدفاً حاجز 1800 دولار للأوقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.