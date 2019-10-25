شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يواصل ارتفاعه مستهدفاً حاجز 1800 دولار للأوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم مواصلاً مكاسبه القياسية أعلى حاجز 1700 دولار ليقترب في هدفه القادم من حاجز 1800 دولار للأوقية للمرة الأولى في تاريخه.



ويتلقى البلاديوم دعما من الطلب على المعادن الصناعية في ضوء التفاؤل الذي يسود الأسواق بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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وتعلن شركات مصنعة للسيارات عن نتائج أعمال إيجابية لكنها تحذر من ضعف الطلب على المركبات العاملة بالوقود التقليدي الملوثة للبيئة في ظل انتعاش الطلب على نظيرتها العاملة بالبطاريات.



وتجدر الإشارة إلى أن البلاديوم يستخدم في صناعة مكونات بالسيارات تسهم في تقليل انبعاثات العوادم الملوثة للبيئة، وعلى أثر تشديد معايير مكافحة التغيرات المناخية، ازداد الطلب على المعدن الصناعي مما دفع أسعاره صوب مستويات قياسية واحدة تلو الأخرى.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الفورية للبلاديوم بحلول الساعة 14:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 1734.7 دولار للأوقية، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر اليوم عند 1738.8 دولار وأقل سعر عند 1713.2 دولار.