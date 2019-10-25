شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للكيماويات: 781 مليون جنيه قيمة القرض الكويتى على شركة النصر للأسمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عن أن قيمة القرض الكويتي الذى حصلت عليه شركة النصر للأسمدة ارتفع إلى 781 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى .

وأوضحت المؤشرات المالية للشركة أن مدة أجل القرض انتهت عام 2016 أي قبل عملية تعويم الجنيه .

وطالب حمدى جابر، رئيس شركة النصر للأسمدة خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة مؤخرًا بتسوية أصل القرض قبل عملية تعويم الجنيه، مطالبًا بدعم الشركة القابضة لشركة النصر للتوصل الى تسوية مع وزارة المالية فى ظل فض الاشتباكات المالية بين مختلف الوزارات .

Advertisements

جدير بالذكر أن الشركة تعانى من تقادم المصانع وتهالك المعدات ما تسبب فى تعطل الإنتاج خاصة إنتاج الأمونيا ولجوء الشركة لشراء الأمونيا من الخارج لسد احتياجاتها .