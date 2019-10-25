شكرا لقرائتكم خبر عن 850 مليون دولار قيمة استحواذ دراجون أويل على حصة بى بى بخليج السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علي الجروان الرئيس التنفيذي لشركة "دراجون أويل"، أن الشركة قد أتمت صفقة استحواذ وشراء حصة "بي بي" البريطانية التابعة لها في شركة "جابكو" المملوكة للحكومة المصرية بقيمة 850 مليون دولار تقوم بموجبها "دراجون أويل" بتملك كامل حصة "بي بي" في شركة "جابكو" المصرية والاستئثار بحقوق الامتياز الاستكشاف والإنتاج في خليج السويس جاء ذلك خلال تصريح له على هامش فعاليات معرض ومؤتمر تكنولوجيا النفط والغاز "2019" وذلك وفقا لما ذكرتة وكالة أنباء الإمارات.

وكانت شركة دراجون أويل المحدودة – منصة التنقيب والإنتاج والمملوكة بالكامل لشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) – استحوذ علي صفقة شراء حقوق امتياز شركة بي بي في مناطق خليج السويس بجمهورية مصر العربية وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.

وبموجب الشروط والبنود المنصوص عليها في صفقة الشراء، أصبحت شركة دراجون أويل هي شريك الهيئة المصرية العامة للبترول بدلاً من شركة بي بي في كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس، حيث تقوم شركة بترول خليج السويس (جابكو) بالعمليات نيابة عن الهيئة والمقاول.

ومن شأن إتمام صفقة الشراء تعزيز الإنتاج الإستراتيجي للشركة واستثماراتها في عدد من مناطق ودول العالم مثل تركمنستان والعراق وأفغانستان، ليصل الإنتاج اليومي للشركة الذي يقدر بـ150 ألف برميل يوميا تقريبا، حيث يعتبر أن هذا الإنتاج من ضمن استراتيجية شركة دراجون أويل للوصول إلى إنتاج 300 ألف برميل مكافئ في اليوم بحلول سنة20 26.

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وتنتج شركة جابكو بمصر حاليا 60 ألف برميل يوميًا من خلال 11 منطقة امتياز والإنتاج المستدام المستهدف يقدر بـ 75000 برميل بحلول 2021 .

وتخطط «دراجون أويل» إلى تعزيز الإنتاج إلى مستويات أعلى من 75 ألف برميل يومياً عن طريق زيادة نشاط الحفر والاستثمار بطريقة تقنية والمحافظة على هذا المستوى من الإنتاج إلى السنوات العشر القادمة، وذلك بتقديم أفضل الطرق والممارسات الفنية والتكنولوجية والإدارية لتطوير تلك الحقول البحرية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على إنتاجية الشركة مستقبلاً من خلال ضخ استثمارات تصل إلى حوالي مليار دولار خلال خمس سنوات قادمة.

وتأتي تلك الصفقة الهامة لـ «دراجون أويل» بعد النجاحات التي حققها الاستثمار في قطاع البترول المصري في الفترة الأخيرة، والتي كان لها الأثر الإيجابي في جذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاع البترول المصري وكانت هي الدافع الرئيسي للدخول في هذه الصفقة.

وتعتبر مصر جاذبة للاستثمار بشكل كبير، وترتبط مصر والإمارات بعلاقات صداقة وأخوة وتتميز العلاقات بالتميز في جميع المجالات، والسوق؟ المصري يعتبر واعداً للاستثمار في مجال البترول والغاز بعد إصدار عدة قوانين محفزة للاستثمار وحرص الحكومة على التعاون والتفاعل مع المستثمرين بشكل كبير.