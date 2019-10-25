شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت ماندل.. الأب الروحي لعملة اليورو الموحدة في أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان أول الاقتصاديين قناعة بنظرية اعتماد عملة موحدة في أي منطقة اقتصادية تتوافر فيها حرية حركة التجارة واليد العاملة، بعد أن عمل في صندوق النقد الدولي وبدأ أبحاثه حول معدلات صرف العملات وتأثيرها على السياسات المالية.

يمتلك روبرت ماندل، الاقتصادي الكندي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1999، رصيدًا كبيرًا من البحث والمساهمات الاقتصادية عالميا، خاصة في مجال الاقتصاد الكلي الدولي ومن أشد الاقتصاديين تأثيرا في النصف الثاني من القرن العشرين، حيث استطاع أن يطور نموذجا عالميا مختص بأسعار الصرف العالمية، وأُطلِق على هذا النموذج "ماندل – فليمنج" لأسعار الصرف.

امتاز ماندل بمساهمات مختلفة من أجل تقليل الضرائب والعملات الدولية وأسعار الصرف العالمية والتي كانت سببا في حصوله على جائزة العلوم الاقتصادية من البنك المركزي السويدي، ويبقى موضوع المناطق المالية المثلي هو أحد أهم الدراسات الخاصة بروبرت ماندل التي مهدت للتفكير في إنشاء عملة موحدة في المناطق الجغرافية المتقاربة، وتحولت إلى واقع ملموس بإنشاء العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي "اليورو".

ومن أهم مؤلفات روبرت ماندل، اليورو كعنصر استقرار في المنظومة الاقتصادية الدولية، والتضخم والنمو في الصين، بناء أوروبا الجديدة، ولُقِبَ ماندل بأنه اقتصاد يمشي على الأرض، نظرا للفترة التي أفناها في دراسة وتعليم الاقتصاد، وهو صاحب مقولة "الاقتصاد يمكن أن يطبق في جميع مناحي التجربة البشرية.. إنه أحد الجوانب لكل فعل واعي".