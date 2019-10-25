شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج المسح الرابع لسوق العمل المصرى المقرر إعلانه الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن منتدى البحوث الاقتصادية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نتائج المسح الرابع لسوق العمل المصري لعام 2018 وذلك يوم 27 أكتوبر الجاري، حيث يعتبر دراسة سلوكيات العمل وديناميكياته جزءًا محوريًا في دفع عملية التنمية في مصر وتوفير فرص عمل جديدة، وهو ما يتطلب توافر بيانات جيدة لأجراء بحث علمي سليم، وفي هذا الإطار تبنى منتدى البحوث الاقتصادية إجراء مسح سوق العمل المصري، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فما هو مسح سوق العمل المصري.

- بدأ منتدى البحوث الاقتصادية إجراء مسح سوق العمل منذ عام 1998، وأتم المنتدى حتى الآن 4 دورات في أعوام 2006، 2012، 2018، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

- يقيس مسح سوق العمل المصري لعام 2018 عدد من المؤشرات المتعلقة بالعمالة ونشاط سوق العمل، والوضع الاقتصادى للأسر المعيشية وممتلكاتها، والتعليم، والصحة، والزواج، وتكوين الأسرة والهجرة.

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- يرصد المسح مؤشرات عن عدم استقرار العمالة، والصحة العقلية، والإعاقة، والإيمان بالقدرات الذاتية، بالإضافة إلى تمكين المرأة والأمن الغذائي، والأعمال الخطرة، والبنية التحتية المجتمعية، وتكاليف السكن، وسبل المعيشة الزراعية، واستراتيجيات التأقلم للأسر المعيشية التي عانت من صدمات.

- شمل مسح سوق العمل 2018 على عينة مكونة من 15 ألفا و746 أسرة معيشية تمثل 61 ألفا و231 فردا، شهد مسح عام 2018 إعادة زيارة 85% من الأسر المعيشية التي تمت زيارتها في مسح عام 2012، بعدد 12 ألفا و60 أسرة.

- أجرى فريق المسح زيارة إلى 82% من الأسر المنشقة من عينة 2012، وبلغ عددها 4 آلاف و598 أسرة.

- شهد المسح الجديد إضافة عينة جديدة من الأسر بلغت 2000 أسرة تم اختيارها من أفقر القرى في مصر لدراسة درجة التأثر بالتغيرات الاقتصادية، وبلغ معدل الاستجابة 98% من هذه الأسر.