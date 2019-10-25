«وول سـتريت» تواصل الارتفاع لليـوم الثاني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منحت المكاسب الكبيرة للشركات، «وول ستريت» جرعة معنوية، لتسجل نتائج جيدة في مستهل جلسة أمس الخميس، مرتفعة بذلك لليوم الثاني توالياً، وأدت الأرباح القوية لشركات مثل «مايكروسوفت» و«تسلا» إلى رفع معنويات المستثمرين.

وارتفع مؤشر داو جونز 67 نقطة، أو 0.3 ٪، بينما سجل مؤشر ستاندرد آند بورز ارتفاعاً بنسبة 0.4٪، مقترباً من مستواه القياسي. في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر ناسداك بنسبة 0.7٪.

وسجل سهم «مايكروسوفت» ارتفاعاً 1.4٪، بعد أن كشفت الشركة أن الأرباح والإيرادات تجاوزت تقديرات المحللين خلال الربع الأول من العام المالي 2020.

وكشفت نتائج أعمال الشركة الأمريكية، الأربعاء، عن ارتفاع صافي الأرباح بنحو 21%، ليصل إلى 10.67 مليار دولار (1.38 دولار للسهم) في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر/‏‏أيلول الماضي، مقارنة مع 8.82 مليار دولار (1.14 دولار للسهم) المسجلة في الربع نفسه من العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مايكروسوفت سوف تسجل أرباحاً قدرها 1.25 دولار للسهم خلال نفس الفترة.

كما صعدت إيرادات مايكروسوفت بنحو 14 في المئة لتصل إلى 33.05 مليار دولار خلال الربع المالي الأول، مقارنة مع 29.08 مليار دولار المسجلة في نفس الفترة من 2018.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن إيرادات «مايكروسوفت» سوف تصل إلى 32.15 مليار دولار.

وارتفع سهم «تسلا» بأكثر من 19٪ بعد أن حققت الشركة أرباحاً فصلية مفاجئة، أعلنت شركة «تيسلا» تحقيق أرباح قدرها 1.86 دولار للسهم الواحد خلال الربع الثالث من العام الحالي، بما يتجاوز أقصى التوقعات المتفائلة بهامش كبير، وبما يفوق متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبيرج للأنباء آراءهم، وكانت تشير إلى تسجيل خسائر قدرها 0.24% للسهم الواحد.

في الوقت نفسه أعلنت «تيسلا» عن مجموعة من الأنباء الإيجابية للمستثمرين؛ حيث بدأ بالفعل الإنتاج في مصنعها بالصين، إلى جانب قرار إطلاق السيارة الجديدة «موديل واي» قبل الموعد الأصلي بعدة أشهر.

وتراجع سهم «تويتر» بنسبة 20٪ بعد تسجيل الشركة أرباحاً مخيبة للآمال.

وأوروبياً، ارتفعت الأسهم الأوروبية، أمس الخميس، مدعومة بقطاع السيارات بعد أرباح إيجابية من دايملر.

وفي بورصة طوكيو، صعد المؤشر نيكاي الياباني إلى أعلى مستوى خلال أكثر من عام أمس الخميس؛ حيث عاود المستثمرون شراء الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات التي كانت تراجعت في الآونة الأخيرة بفعل تفاؤل بشأن تحسن أرباح الشركات.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.55 في المئة إلى 22750.60 نقطة عند الإغلاق، وصعد في وقت سابق من الجلسة إلى 22780.99 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 18 أكتوبر/‏‏ تشرين الأول عام 2018.

وسجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 13 في المئة منذ بداية العام.