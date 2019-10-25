172 مليوناً أرباح بنك الشارقة.. و427 مليوناً الإيرادات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أعلن بنك الشارقة أمس عن نتائجه المالية الموحدة للفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر/‏أيلول 2019، وأكد البنك أن إجمالي الموجودات وقدره 31,23 مليار درهم، بارتفاع بمعدل 8% مقارنة مع 31 ديسمبر/‏كانون الأول 2018، وصافي قروض وسلفيات وقدره 18,30 مليار درهم، بارتفاع بمعدل 13% مقارنة مع 31 ديسمبر 2018، وإجمالي ودائع العملاء وقدره 20,76 مليار درهم، بارتفاع بمعدل 3% مقارنة مع 31 ديسمبر 2018.

حقق بنك الشارقة إجمالي صافي إيرادات العمليات بقيمة 427 مليون درهم، انخفاضاً بمعدل 21% مقارنة مع 30 سبتمبر 2018، بينما حقق ربحاً صافياً للفترة بقيمة 172 مليون درهم، انخفاضاً بمعدل 43% مقارنة مع 30 سبتمبر 2018 وبارتفاع بمعدل 33% مقارنة مع 31 ديسمبر 2018.

وإجمالي الربح الشامل بقيمة 99 مليون درهم، بانخفاض بمعدل 68% مقارنة مع 30 سبتمبر 2018.

بينما كان العائد على الموجودات بنسبة 0.73% والعائد على حقوق الملكية بنسبة 5.94%، ونسبة القروض والسلفيات إلى الودائع 88.16%، ونسبة القروض غير العاملة 8.37%، بانخفاض بمعدل 28% مقارنة مع 31 ديسمبر 2018

فيما بلغ صافي إيرادات العمليات 427 مليون درهم للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019 مقابل 538 مليون درهم للفترة المقابلة من 2018، بانخفاض بنسبة 21%.

وبلغ الربح الصافي للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019 مبلغ 172 مليون درهم، مقابل 301 مليون درهم للفترة المقابلة من 2018 أي بانخفاض 43%.

وانخفض العائد على السهم بنسبة 43% ليصل الى8.2 فلس للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019 مقابل 14.3 فلس للفترة المقابلة من 2018.

وسجل إجمالي الدخل الشامل انخفاضاً للفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2019 بنسبة 68% ليصل إلى 99 مليون درهم مقابل 306 ملايين درهم للفترة المقابلة من 2018، خاصة نتيجة للتغيرات الصافية في القيمة العادلة لسندات الدين المصدرة نتيجة مخاطر الائتمان؛ حيث ستؤدي إلى اضمحلال الفرق البالغ 45 مليون درهم مع مرور الوقت.

وبلغ مجموع الموجودات 31,23 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2019 بارتفاع 8%، مقارنة مع رصيد 31 ديسمبر 2018 البالغ 29,01 مليار درهم.

وبلغت القروض والسلفيات 18,30 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2019 أي بارتفاع 13% مقارنة مع رصيد 31 ديسمبر 2018 والبالغ 16,21 مليار درهم.

وبلغت ودائع العملاء 20,76 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2019 أي بارتفاع 3% مقارنة مع رصيد 31 ديسمبر 2018 والبالغ 20,11 مليار درهم.

وبلغ مجموع حقوق المساهمين 3,86 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2019 أي بارتفاع 2% مقارنة مع رصيد 31 ديسمبر 2018 والبالغ 3,77 مليار درهم