«وفر» في معهد الشارقة للتراث وخورفكان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تستمر الحملات الترويجية لبرنامج «وفر» لخصومات موظفي حكومة الشارقة بدائرة الموارد البشرية، حيث استُضيف أمس الأول المعرض الترويجي ل «وفر» في معهد الشارقة للتراث بمدينة الشارقة ومجلس ضاحية الصبيحية بمدينة خورفكان في المنطقة الشرقية، وذلك تنفيذاً للخطة الاستراتيجية لدائرة الموارد البشرية حول تعزيز الوعي بثقافة الادخار من خلال المميزات والخصومات التي يوفرها لهم البرنامج «بطاقة وفر».

وذكرت جواهر سيف العود - مدير مكتب الفعاليات والأنشطة - بدائرة الموارد البشرية، نعتمد في حملاتنا الترويجية على قاعدة ممتازة من الأرقام والبيانات الموثَّقة التي تعطينا نظرة عامة عن مدى نجاح هذه الحملات كونها نافذة للوصول للمستفيدين من بطاقة «وفر» التي تمنحها حكومة الشارقة لموظفيها لتساعدهم وتحفزهم على الادخار.

وذكرت العود، نقوم دائماً بالتدقيق على الصدى الراجع من هذه الحملات الترويجية بوضع معايير أساسية حول كيفية استفادة الموظف الحكومي من هذه البطاقة بشكل أمثل، وأضافت، نسعى جاهدين للوصول إلى رضى المستفيدين من البرنامج حيث نقوم بوضع شروط عند توقيع العقود مع الشركات للانضمام للبرنامج لتقديم خصومات محفزة أو تقديم عدد من الامتيازات التنافسية ترجع بالفائدة على الطرفين.

وختمت جواهر العود «نحن مستمرون بالترويج التعريفي عن بطاقة وفر والخصومات التي تقدمها الشركات المساهمة للموظفين والمستفيدين في حملاتنا الترويجية من خلال إقامة المعارض باعتبارها وسيلة اتصال ناجحة بين المستفيدين والشركات المساهمة في البرنامج، بالإضافة إلى وسائل الترويج الأخرى مثل وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والإعلانات التلفزيونية والإذاعية، آملين أن يكون لهذه الحملات التوعوية أثر ملموس على طريقتهم في الإنفاق والتوفير».