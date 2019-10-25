شكرا لقرائتكم خبر عن المرأة تمثل 39% فقطفي شركات الأمن الرقمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقلّ نسبة النساء الموظفات في أقسام تقنية المعلومات في 45% من الشركات، عن نسبتهنّ في الأقسام والإدارات الأخرى التابعة لهذه الشركات، وفقاً لدراسة استقصائية شارك فيها مسؤولون في مجال الأمن الإلكتروني وأجرتها شركة «451 ريسيرتش» للأبحاث المتخصصة. وأظهرت الدراسة أن 37% فقط من بين هذه الشركات لديها برامج رسمية من شأنها أن تجلب المزيد من النساء إلى العمل في مجال الأمن الإلكتروني، أو أنها تفكر في تطبيق مثل هذه البرامج.
على الرغم من وجود مبادرات للتنوع، تشكل النساء 39% من قوى العمل و25% فقط من مناصب الإدارة، بشكل عام، في جميع أنحاء العالم. ويمكن اعتبار الأمن الإلكتروني، وكذلك تقنية المعلومات عموماً، مجالًا يهيمن عليه الرجال. ويمكن أن يكون هذا التصور عائقاً أمام دخول النساء إلى هذا القطاع، فوفقاً لتقرير الدراسة المعنونة ب «الأمن الإلكتروني بعيون كبار مسؤولي أمن المعلومات: وجهات نظر حول الأدوار»، والتي أجريت بتكليف من كاسبرسكي، أكّد 45% من كبار مسؤولي أمن المعلومات أن التمثيل النسوي «ناقص» في إداراتهم.
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