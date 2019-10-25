«دو» تطلق Galaxy Note10+ 5G بتقنية الجيل الخامس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن توفير هاتف سامسونج الذكي Galaxy Note10+ 5G الذي يدعم تقنية الجيل الخامس، لعملائها في الإمارات. وسيكون الهاتف الذكي متاحاً عبر موقع الشركة على الإنترنت وفي جميع متاجر دو عبر الإمارات، اعتباراً من (اليوم) 24 أكتوبر 2019. ويمكن لعملاء دو الحصول على الهاتف الجديد مع باقة خدمات اتصال متميزة، بالإضافة إلى 200 جيجابايت صالحة لمدة 90 يوماً مع شهرين من قيمة الأقساط مجاناً.

وتم الإعلان عن توفير الهاتف خلال حفل رسمي نظمته دو في مكتبها الرئيسي ببرج السلام بدبي، بحضور فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة - خدمات الاتصال وتشنغ ليونغ لي رئيس شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات.

واستعرضت دو خلال الحفل الميزات التي توفرها تقنية الجيل الخامس والسرعات العالية التي تمتاز بها مقارنة مع الأجيال السابقة من الشبكات مثل الجيل الرابع.

وقال الحساوي: نحن ملتزمون بتوفير الأجهزة التي تمكّن المستخدمين من الاستفادة بشكل مثالي من السرعات الفائقة والمزايا الاستثنائية التي توفرها تقنية الجيل الخامس. ويسعدنا التعاون مع سامسونج لتوفير هاتفGalaxy Note10+ 5G في متاجرنا وتمكين المستخدمين من الوصول إلى الإمكانات والفرص اللامحدودة التي تتميز بها التقنية الجديدة. وبفضل خصائصه وقدرات الأداء الفائقة التي يتميز بها، سيسهم هاتف Galaxy Note10 + 5G في تلبية متطلبات المستخدمين الباحثين عن هاتف قوي يساعدهم على إنجاز مهامهم في العصر الرقمي خاصةً أننا نعيش في سوق رائد في مجال التكنولوجيا والابتكار.

وقال تشنغ ليونغ لي، رئيس شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات: «نحن نؤمن بالدور الذي يلعبه الابتكار في تعزيز قدراتنا على توفير تجارب فائقة للمستهلكين تساعدهم على إطلاق إمكاناتهم والتعبير عن قدراتهم الإبداعية وتحسين مختلف جوانب حياتهم. ونحن فخورون للغاية بالمساهمة في توسيع انتشار تقنية الجيل الخامس من خلال إطلاق الهاتف لا سيما أننا نتجه للعيش في عصر ستكون فيه الهواتف الذكية منصات متقدمة لجيل جديد كلياً من التجارب التي توفرها تقنية الجيل الخامس».