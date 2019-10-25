شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي» الأوروبي مستمر في سياسة الفائدة الصفرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبقى البنك المركزي الأوروبي على الفائدة الاسترشادية للبنوك في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، عند أدنى مستوى تاريخي لها، وهو الصفر، حسبما أعلن البنك أمس الخميس في فرانكفورت.
وبذلك استمر البنك في سياسة خفض الفائدة البنكية التي تبناها برئاسة ماريو دراجي، والذي سيسلم منصبه قريباً لخليفته، كريستين لاجارد، التي كانت ترأس صندوق النقد الدولي.
كما تضطر البنوك الأوروبية لدفع فائدة عقابية «سلبية»، قدرها 0.5% على الأموال الفائضة لديها، و التي تودعها لدى البنك المركزي الأوروبي.
ويعتزم البنك استثمار 20 مليار يورو شهرياً في شراء سندات حكومية، وذلك اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
و أكد مجلس محافظي البنك، خلال آخر جلسة له برئاسة دراجي،أمس الخميس، سياسته المالية المتشددة التي أعلن عنها منتصف سبتمبر/أيلول بالفعل.
ولم يفصح المجلس، أعلى هيئة لاتخاذ القرار في البنك المركزي الأوروبي، عن تاريخ العودة لرفع الفائدة، وهو ما يؤرق المدخرين والبنوك بطبيعة الحال.
وكان دراجي قد أكد في سبتمبر الماضي أن انتهاج «سياسة نقدية توسعية» لا يزال أمراً ضرورياً بسبب المخاطر الكثيرة على النمو الاقتصادي داخل منطقة اليورو. وأوضحت خليفته في المنصب، كريستين لاجارد، أنها ترى هي الأخرى ضرورة انتهاج سياسة نقدية متساهلة، على المدى المنظور. (د ب أ)
كانت هذه تفاصيل خبر «المركزي» الأوروبي مستمر في سياسة الفائدة الصفرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.