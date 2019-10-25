4.2 مليار درهم تصرفات عقـارات دبي في أسبوع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال أسبوع، أكثر من 4.2 مليار درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 1038 مبايعة بقيمة بلغت أكثر 1.9 مليار درهم، منها 78 مبايعة للأراضي بقيمة 648 مليون درهم، و960 مبايعة للشقق والفلل بقيمة مليار و300 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 200 مليون درهم في منطقة اليفرة 1، تليها مبايعة بقيمة 100 مليون درهم في منطقة الخيران الأولى، تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم، تلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 27 مليون درهم، وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 35 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة المركاض، وأخيراً مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 96 مبايعة بقيمة 276 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 83 مبايعة بقيمة 113 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 75 مبايعة بقيمة 107 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها أكثر من 2.3 مليار درهم، منها 90 رهن أراضٍ بقيمة ملياري درهم، و143 رهن فلل وشقق بقيمة 315 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 755.6 مليون درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 516.1 مليون درهم. (وام)