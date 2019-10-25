13.12 مليون درهم أرباح «دار التأمين» في 9 شهور

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سجلت دار التأمين مجموع دخل شامل بلغت قيمته 13.12 مليون درهم، كما في 30 سبتمبر 2019، مما يشكل أكثر من ضعفي الدخل الشامل المحقق خلال نفس الفترة من العام الماضي، والذي بلغت قيمته 6.74 مليون درهم.

وقال محمد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التأمين: «على الرغم من المنافسة الشديدة وظروف السوق والضغوط المرتفعة على تكاليف المدخلات، تمكنت دار التأمين من مضاعفة إجمالي الإيرادات الشاملة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، بالمقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، ويعود ذلك إلى تنفيذ القرارات الاستراتيجية في جميع محاور الأعمال».

وأضاف القبيسي: «يعد هذا حافزاً حقيقياً يرفع الروح المعنوية للشركة وجميع الأطراف ذات الصلة. وتأتي هذه النتائج إثر التحسن الكبير في أعمال الاكتتاب الأساسية».

وسجل إجمالي الأقساط المكتتبة خلال أول تسعة أشهر من عام 2019 ارتفاعاً كبيراً بنسبة 18.60% ليبلغ 195.84 مليون درهم، بالمقارنة مع 165.13 مليون درهم سُجلت خلال نفس الفترة من العام الماضي. وسجل صافي المطالبات المتكبدة خلال أول تسعة أشهر من عام 2019 ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 10.13%، ليصل إلى 69.38 مليون درهم، بالمقارنة مع 63 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما سجلت نسبة صافي المطالبات المتكبدة من صافي أقساط التأمين المكتسبة ثباتاً بنسبة 60.5%.

ومن ناحية أخرى، فقد ارتفع صافي دخل الاكتتاب بقوة في أول تسعة أشهر من العام بنسبة وصلت إلى 16.56% ليبلغ 37.90 مليون درهم، بالمقارنة مع 32.52 مليون درهم سُجِّلت خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال محمد عثمان الرئيس التنفيذي لدار التأمين: «يعود ذلك بشكل مباشر لسلسلة من القرارات الاستراتيجية والتكتيكية لتخفيض تكلفة المطالبات المتكبدة في جميع خطوط الأعمال وانتقاء المخاطر».

كما تضاعفت الإيرادات الإجمالية للاستثمارات في أول تسعة أشهر من عام 2019، حيث بلغت 9.22 مليون درهم بالمقارنة مع 4.07 مليون درهم سُجِّلت خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتحقق ذلك من خلال إعادة توزيع الفائض القابل للاستثمار لتحسين العائد من محفظة استثماراتنا المتنوعة. وقد بلغ النقد وما يعادله، كما في 30 سبتمبر 2019، نسبة 22.98% من إجمالي الأصول، مما يؤكد ثبات وضع السيولة للشركة وقدرتها على الاستفادة من فرص الاستثمار في المستقبل القريب.