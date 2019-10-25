«مايكروسوفت» يصعد 1.7%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل سهم «مايكروسوفت» ارتفاعا بنسبة 1٫7٪بعد أن قالت الشركة إنها حققت أرباحا وإيرادات بأكثر من تقديرات المحللين خلال الربع الأول من العام المالي 2020.

وكشفت نتائج أعمال الشركة الأمريكية، الأربعاء، عن ارتفاع صافي الأرباح بنحو 21 في المئة، ليصل إلى 10.67 مليار دولار (1.38 دولار للسهم) في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة مع 8.82 مليار دولار (1.14 دولار للسهم) المسجلة في الربع نفسه من العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مايكروسوفت سوف تسجل أرباحاً قدرها 1.25 دولار للسهم خلال نفس الفترة. كما صعدت إيرادات مايكروسوفت بنحو 14 في المئة لتصل إلى 33.05 مليار دولار خلال الربع المالي الأول مقارنة مع 29.08 مليار دولار المسجلة في نفس الفترة من 2018.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن إيرادات «مايكروسوفت» سوف تصل إلى 32.15 مليار دولار.