الذهب يهبط مع انتظار المستثمرين وضوحاً بشأن «بريكست»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع الذهب أمس الخميس، مع انتظار المستثمرين وضوحاً بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بعدما أرجأ التكتل اتخاذ قرار بشأن منحها تمديداً، فيما دعم ضعف الدولار الأسعار.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1488.58 دولار للأوقية. وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 في المئة إلى 1491.30 دولار للأوقية.

ومع تأجيل أعضاء الاتحاد الأوروبي قرارهم بشأن منح بريطانيا تأجيلاً لموعد انسحابها لمدة ثلاثة أشهر، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه إذا تأجل الموعد حتى نهاية يناير/كانون الثاني فإنه سيدعو إلى انتخابات بحلول نهاية العام.

وقال هاريش في. رئيس أبحاث السلع الأساسية في جيوجيت للخدمات المالية «حتى إذا مضى البريكست قدماً، هناك ما يكفي من الضبابيات الجيوسياسية للإبقاء على دعم الذهب خلال السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة».

وأضاف «يحدث تصحيح في (مؤشر) الدولار من 99.5 إلى 97.2 بصفة مستمرة على مدى الأسبوعين الماضيين. يقدم هذا بعض الدعم للأسعار».

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الأخرى، 0.1 في المئة إلى 97.396 وهو في طريقه لتسجيل خسائر للجلسة الثانية على التوالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة 0.4 في المئة إلى 17.49 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.6 في المئة إلى 920.74 دولار للأوقية بعد صعوده لأعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع، فيما زاد البلاديوم 0.6 في المئة إلى 1752.53 للأوقية. (رويترز)