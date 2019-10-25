شراء انتقائي يقود مكاسب الأسهم في ثاني أسبوع لنتائج الشركات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

شهدت الأسهم المحلية عمليات تجميع أجنبية ومؤسساتية في ختام جلسات الأسبوع، على وقع ظهور المزيد من نتائج الربع الثالث للشركات، رغم الارتفاعات المحدودة لمؤشر سوق دبي بنسبة 0.14%، و«أبوظبي» 0.22% وسط سيولة تخطت 350 مليون درهم.

بلغ صافي استثمارات الأجانب (غير العرب) في جلسة الخميس 38.6 مليون درهم محصلة شراء، ركزوا خلالها في الشراء على أسهم «الدار»، و«ديار»، و«أملاك»، و«إعمار مولز»، كما ضخت المحافظ الاستثمارية هي الأخرى 22 مليوناً كمحصلة شراء.

وسجلت السيولة الإجمالية في الأسواق 365.14 مليون درهم، منها 200.9 مليون في دبي و164.2 مليون في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 233.4 مليون سهم توزعت بواقع 158.3 مليون في دبي و75.14 مليون في أبوظبي، جاء ذلك من خلال 3936 نقطة.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.14% عند مستوى 2784.11 نقطة، مستفيداً من ارتفاعات أسهم العقار والبنوك والنقل، في مقابل انخفاض الاستثمار.

وارتفع قطاع العقار بنسبة 0.7% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 1.13% و«إعمار مولز» 1.04% و«إعمار للتطوير» 0.98%، وذلك في مقابل انخفاض «أرابتك» 0.5% و«داماك» 0.77% و«الاتحاد العقارية» 1.86%.

وصعد قطاع البنوك هامشياً بنسبة 0.07% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.19% في وقت أغلق «الإمارات دبي الوطني» على استقرار.

وزاد قطاع النقل بنسبة 0.26% مع ارتفاع «العربية للطيران» 0.73%، فيما استقر «أرامكس»، وانخفض «الخليج للملاحة» 1.13% تزامناً مع إعلان الشركة عن ارتفاع خسائرها إلى 45.9 مليون درهم خلال 9 شهور.

وفي المقابل، انخفض قطاع الاستثمار 1.47% مع انخفاض «سوق دبي» 1.54%، و«دبي للاستثمار» 1.54%، و«شعاع» 0.53%.

من جهته، صعد مؤشر سوق أبوظبي 0.22% ليصل إلى مستوى 5163.09 نقطة، بدعم مكاسب أسهم البنوك والطاقة والعقار.

وزاد قطاع البنوك بنسبة 0.35% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.77%، مقابل انخفاض «أبوظبي التجاري» 1.17%، و«أبوظبي الإسلامي» و0.92%.

وارتفع قطاع العقار بنسبة 1.2% مع صعود «الدار» 1.32%. كما صعد قطاع الطاقة مع ارتفاع «طاقة» 12.9%.

في المقابل، نزل قطاع الاتصالات بنسبة 0.6% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وانخفض أيضاً قطاع الاستثمار بنسبة 0.16% مع هبوط «إشراق» 0.53% فيما استقر «الواحة كابيتال» دون تغيير.

وتصدر «الإمارات دبي الوطني» التداولات في سوق دبي، بنحو 35.18 مليون درهم ليغلق مستقراً عند 12.5 درهم، ثم «العربية للطيران» مستقطباً 30.3 مليون درهم ليصل إلى 1.37 درهم، تلاه «أملاك للتمويل» بسيولة 24.07 مليون درهم ليقفل عند 0.55 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر «الدار» التداولات مستقطباً سيولة بنحو 40 مليون درهم ليغلق عند 2.3 درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 31.6 مليون درهم ليصل إلى 15.62 درهم، يليه «اتصالات» بتداولات 20.8 مليون درهم ليقفل عند 16.6 درهم.

وسجل «مصرف السلام» أكبر نسبة ارتفاع بنحو 2.15% إلى 0.95 درهم، فيما كان «أملاك» الأكثر انخفاضاً بنحو 5.15%.

وفي سوق أبوظبي سجل «أبوظبي لبناء السفن» أكبر ارتفاع صاعداً بالحد الأعلى بنسبة 15% إلى 1.84 درهم، فيما كان «وطنية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10% إلى 0.56 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 42.3 مليون درهم محصلة شراء، منها 38.6 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و3.7 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 42.3 مليون درهم محصلة بيع، منها 32.8 مليون درهم محصلة بيع المواطنين، و9.5 مليون درهم محصلة بيع العرب.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم اليومية على أسهم شركات «الدار»، و«ديار»، و«أملاك»، و«إعمار مولز»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «إعمار للتطوير»، و«إعمار العقارية»، و«الإثمار»، و«أرامكس».

كما اتجهت المحافظ الاستثمارية هي الأخرى نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 22 مليون درهم محصلة شراء، منها 17.7 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و4.3 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 22 مليون درهم محصلة بيع، منها 17.7 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و4.3 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.