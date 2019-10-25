شكرا لقرائتكم خبر عن «3 إم» ينخفض 4.25% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض سهم «3 إم » أمس، بعد أن قالت شركة إن إيراداتها في الربع الثالث جاءت أقل من تقديرات المحللين، على الرغم من ربحية السهم الواحد الذي سجل 2.58 دولار بزيادة 9 سنتات عن التوقعات.

وخفضت الشركة توقعاتها لأرباح العام بأكمله بعد تأثر نتائجها بتباطؤ الطلب في الصين والأسواق الأخرى.

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