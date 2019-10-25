9.4 مليار أرباح «أبوظبي الأول» في 9 شهور



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



حقق بنك أبوظبي الأول، صافي أرباح المجموعة 9.4 مليار درهم، خلال الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول 2019، بارتفاع نسبته 4% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت قيمة العائد على السهم الأساسي السنوية 1.10 درهم، مقارنة مع 1.07 درهم للشهور التسعة الأولى من عام 2018.

وبلغ صافي أرباح المجموعة خلال الربع الثالث 3.1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة لارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 5%.

فيما بلغت إيرادات المجموعة 15.2 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2019، بارتفاع نسبته 4%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وحافظ معدل المصروفات إلى الإيرادات (باستثناء تكاليف الاندماج) على مستوياته الرائدة في السوق؛ حيث بلغ 26.5%.

وبلغت تكلفة المخاطر 49 نقطة أساس، مقارنة مع 51 نقطة أساس للشهور التسعة الأولى من عام 2018.

وبلغ إجمالي الأصول 788 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفعت الأصول المرجحة بالمخاطر بشكل طفيف بنسبة 1% خلال الفترة نفسها.

وبلغت القروض والسلفيات 378 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3% مقارنة مع الربع الثاني، وبارتفاع نسبته 7% مقارنة مع نهاية ديسمبر/كانون الأول 2018، ويعود ذلك إلى إقراض القطاعين الحكومي والعام.

وحققت المجموعة استقراراً في جودة الأصول؛ حيث بلغ معدل القروض المتعثرة 3.1%، في حين بلغ معدل تغطية المخصصات 109%.

وبلغت ودائع العملاء 477 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3%، مقارنة مع الربع الثاني، وبارتفاع نسبته 2% مقارنة مع نهاية شهر ديسمبر 2018.

وحافظت المجموعة على معدلات سيولة جيدة ومصادر تمويل متنوعة؛ حيث بلغ معدل تغطية السيولة 146% في نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2019.

وسجل معدل حقوق الملكية - الشق الأول ارتفاعاً بلغ 14.2%، مقارنة مع 13.6% في نهاية شهر يونيو/حزيران 2019 ونهاية شهر سبتمبر 2018.

وارتفعت نسبة حقوق الملكية الملموسة السنوية بنسبة 16.7%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفعت نسبة الأصول المرجحة للمخاطر بنسبة 2.55%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي

وقال عبدالحميد سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: إن الأداء المتميز الذي حققه بنك أبوظبي الأول خلال الربع الثالث من عام 2019 عزز من المكانة الرائدة التي يتمتع بها في القطاع المصرفي في الدولة، واستراتيجية النمو التي يتبعها في أعماله لمواصلة إطلاق كامل إمكانياته.

وأضاف: بلغ صافي أرباح المجموعة 9.4 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2019، بارتفاع نسبته 4% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بفضل نمو أعمال كل من الخدمات المصرفية للشركات وللأفراد؛ حيث نواصل الاستفادة من نقاط القوة التنافسية لدينا عبر شبكة أعمالنا الدولية. وتماشياً مع التغييرات المتتالية التي يشهدها القطاع المصرفي في مجال الخدمات والمنتجات الرقمية؛ قمنا بالمزيد من الاستثمارات في هذا المجال، من منطلق حرصنا على وضع عملائنا على رأس قائمة أولوياتنا، ولتعزيز مكانتنا وخدماتنا المصرفية.

وواصل بنك أبوظبي الأول تعزيز مكانته الرائدة وعلاقته الوطيدة مع حكومة أبوظبي؛ لدعم برامج ومبادرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية، من خلال استمراره في دعم خطة أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21».

وعلى الصعيد الدولي، فإننا نواصل تطبيق استراتيجيتنا في الأسواق المستهدفة بحسب الخطة الموضوعة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية؛ حيث نقدم خدماتنا لقاعدة عملائنا المتنامية هناك، ونحن كذلك في صدد فتح فرع آخر لنا في المملكة قريباً.

واختتم: نستهل الربع الأخير من العام الحالي بميزانية عمومية قوية، ومعدلات عالية من السيولة ورأس المال، واستقرار في جودة الأصول والعوائد. ويسعدنا أننا حصلنا مجدداً هذا العام على تصنيف البنك الأكثر أماناً في منطقة الشرق الأوسط من قبل مجلة غلوبال فاينانس، وعلى المرتبة الرابعة كالأكثر أماناً في الأسواق الناشئة، والمرتبة ال22 من بين البنوك التجارية الأكثر أماناً على الصعيد الدولي. وبرغم التحديات الاقتصادية والتنافسية المتزايدة في القطاع المصرفي إقليمياً ودولياً؛ فإننا واثقون من قدرتنا على تسجيل أداء قياسي بحلول نهاية عام 2019، ومن تحقيق أفضل العوائد لمساهمينا.