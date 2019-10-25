«تويزي» الكهربائية من «رينو» تغادر كوريا الجنوبية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «دايملر»، أمس الخميس، ارتفاع صافي أرباحها القابلة للتوزيع خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 1.72 مليار يورو، مقابل 1.69 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما زادت أرباح السهم من 1.58 يورو، إلى 1.61 يورو خلال الفترة نفسها.

وبلغت أرباح الشركة التي تنتج سيارات مرسيدس قبل حساب الضرائب والفوائد ومعدلات الإهلاك، بلغت خلال الربع الثالث من العام الحالي 2.7 مليار يورو، بزيادة نسبتها 8% على الفترة نفسها من العام الماضي، حيث كانت 2.5 مليار يورو.

وزادت إيرادات «دايملر» خلال الربع الثالث بنسبة 8% إلى 43.3 مليار يورو، مقابل 40.2 مليار يورو في العام الماضي.

وفي الوقت نفسه زاد حجم مبيعات الشركة بنسبة 6% سنوياً إلى 839.3 ألف سيارة خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقابل 794.7 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وزادت مبيعات قطاع سيارات «مرسيدس بنز» بنسبة 8%، في حين زادت مبيعات الحافلات الصغيرة بنسبة 10%.

وتتوقع الشركة أن تكون مبيعاتها وإيراداتها خلال العام الحالي ككل أعلى قليلاً من العام الماضي.

من جهتها، جاء صافي الربح الفصلي لشركة هيونداي موتور، دون تقديرات المحللين بكثير، حيث احتجزت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية مخصصات إضافية لمعالجة عيوب محتملة في المحرك في الولايات المتحدة وسوقها المحلية.

وطغت المشكلات المتصلة بالجودة على جهود الشركة لتحقيق انتعاشة بعد تراجع الأرباح لستة أعوام متتالية، في وقت تعزز فيه الإنفاق لمواكبة المنافسة في مجال تكنولوجيا السيارات العالمية.

وفي الشهر الماضي أعلنت الشركة عن استثمار بقيمة 1.6 مليار دولار في مشروع مشترك لتطوير تكنولوجيا سيارات ذاتية القيادة مع أبتيف.

وزاد صافي أرباح هيونداي للربع الثالث 59% إلى 427 مليار وون (364.75 مليون دولار)، مقارنة مع متوسط صافي ربح 684 مليار وون قدّرها محللون استناداً إلى بيانات «آي بي إي إس رفينيتيف».