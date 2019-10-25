شكرا لقرائتكم خبر عن «فيرجن جالاكتيك».. أول شركة مختصة بالفضاء تُدرج في البورصة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شبكة «سي إن بي سي» إن مساهمي «فيرجن جالاكتيك» وافقوا على اندماج الشركة مع صندوق استثماري تابع ل«شامات باليهابيتيا»، استعداداً لأول يوم تداول في بورصة نيويورك، الاثنين القادم. وأشارت الشبكة إلى أن «فيرجن جالاكتيك» ستصبح أول شركة فضائية يتم إدراج أسهمها في الأسواق العامة.

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