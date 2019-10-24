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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 3 أسابيع بعد الانخفاض المفاجئ فى المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس لتوسع مكاسبها لليوم الثالثة على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،بعدما أظهر التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ، انخفاض مفاجئ فى المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة للمرة الأولى فى شهر ونصف.
بحلول الساعة 12:52بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 56.10$ للبرميل من مستوي الافتتاح 55.83$، بعدما سجل أعلى مستوي 56.12$ الأعلى منذ 30 أيلول/سبتمبر الماضي ، وأدنى مستوي 55.42$.
وصعد خام برنت إلى مستوي 61.40$ للبرميل من مستوي الافتتاح 60.98$ ،بعدما سجل أعلى مستوي 61.45$ الأعلى منذ 30 أيلول/سبتمبر ،وأدنى مستوي 60.66 $.
على صعيد تعاملات الأمس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 2.8% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.6% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.
أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 1.7 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 18 تشرين الأول/أكتوبر، فى أول انخفاض أسبوعي خلال شهر ونصف ، على خلاف توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 2.5مليون برميل.
وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع الماضي دون أي تغيير،وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، ليستمر الإجمالي عند 12.6 مليون برميل يوميا ، وهو أعلى مستوي للإنتاج فى البلاد ، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.
ويدعم ارتفاع أسعار النفط أيضا خلال هذه الفترة ، احتمال تحرك تحالف "أوبك بلس" لإجراء تخفيضات أعمق فى الإنتاج ،بهدف تقليص مخزونات الخام العالمية وتحقيق مزيد من التوازن فى السوق.
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