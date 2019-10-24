شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طلبات السلع المعمرة فى الولايات المتحدة يتجاوز التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش طلبات السلع المعمرة لشهر أيلول/سبتمبر منخفضة بمقدار 1.1%، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى انخفاض بمقدار 0.5% ، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.3%.

كما صدرت طلبات السلع المعمرة الأساسية باستثناء بنود النقل لنفس الشهر منخفضة بمقدار 0.3% ، أقل من التوقعات التي أشارت إلى انخفاض بمقدار 0.2% ، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمقدار 0.3% ،هذا البيان سلبي للدولار الأمريكي.