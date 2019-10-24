شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتفع قبيل بيانات اقتصادية وتعليقات "ماريو دراغى" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ،حيث لا تزال عملات اليورو والجنيه الإسترليني تحت ضغط مخاطر الانفصال البريطاني ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة فى الولايات المتحدة ،عن طلبات السلع المعمرة وقطاعات صناعات التحويلية والخدمات ،بالإضافة إلى تعليقات محافظ المركزي الأوروبي "ماريو دراغى".

ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.1 % إلى مستوى 97.54 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.46 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.28 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، مع توقف عمليات التعافي مؤقتا من أدنى مستوى فى شهرين عند 97.14 نقطة.

لا تزال العملات الأوروبية اليورو والجنيه الإسترليني تحت ضغط ارتفاع المخاطر مجددا حول انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ،مع اقتراب مهلة بريكست المحدد لها 31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري ، وحتى الآن يرفض البرلمان البريطاني الجدول الزمني المقترح من جانب الحكومة لإقرار تشريع للتصديق على اتفاقية جونسون التي تجنب البلاد الخروج الفوضوي من التكتل الأوروبي.

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التركيز منصب حاليا صوب الاتحاد الأوروبي للحصول على قرار بشأن ما إذا كان سيوافق على مد مهلة المغادرة المحددة بنهاية الشهر الجاري لفترة زمنية جديدة بنحو ثلاثة أشهر ،فى خطوة أوصي بها رئيس مجلس الاتحادي الأوروبي "دونالد تاسك".

يترقب المستثمرين فى أوقات متلاحقة اليوم عديد البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ، عن طلبات السلع المعمرة أحد أهم مؤشرات قياس مستويات الإنفاق الاستثماري فى البلاد ، ويمثل الإنفاق الاستثماري أكثر من 16% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ،وعن قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات أهم القطاعات المكونة للاقتصاد الأكبر فى العالم.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش طلبات السلع المعمرة المتوقع انخفاض بنسبة 0.5% خلال أيلول/سبتمبر من ارتفاع بنسبة 0.2% فى آب/أغسطس ،ومع استبعاد بنود النقل المتوقع انخفاض بنسبة 0.2% من ارتفاع بنسبة 0.5% الشهر السابق.

القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر تشرين الأول/أكتوبر المتوقع مستوى 50.7 نقطة من مستوى 51.1نقطة فى أيلول/سبتمبر ، وقراءة مؤشر مديري المشتريات الخدمي المتوقع مستوي 51.0 نقطة فى تشرين الأول/أكتوبر من 50.9 نقطة فى أيلول/سبتمبر.

ويتابع المستثمرين عن كثب المؤتمر الصحفي لمحافظ المركزي الأوروبي "ماريو دراغى" بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش ،بهدف الحصول على المزيد من الدلائل حول مستقبل السياسة النقدية فى منطقة اليورو.