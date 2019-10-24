شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى فى 3 أشهر بفضل قطاع صناعة السيارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لأعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، لتواصل مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي ، بفضل صعود قوي لقطاع صناعة السيارات بعد نمو أرباح شركة دايملر ،ويدعم المكاسب أيضا تزايد آمال موافقة الاتحاد الأوروبي على تأجيل "بريكست" لفترة زمنية جديدة.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.5% حتى الساعة 11:33 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أعلى مستوى منذ تموز/يوليو الماضي ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليوسع مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ،مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع صناعة السيارات قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا مع ارتفاع بأكثر من 1.5% ،مع صعود واسع لمعظم أسهم القطاع خاصة سهم دايملر.

أعلنت شركة دايملر عن زيادة 8% فى أرباح التشغيل خلال الربع الثالث ،وصعد سهم الشركة بأكثر من 4% ،كما ارتفع سهم بي إم دبليو بنسبة 2%.

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يراقب المستثمرين عن كثب تطورات أزمة انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي " بريكست " فى انتظار قرار المفوضية الأوروبية بشأن منح المملكة المتحدة تمديدا إضافيا يسهل موافقة البرلمان البريطاني على اتفاق جونسون الأخير مع زعماء أوروبا.

وينتظر المستثمرين أيضا قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي ، وتعليقات ماريو دراغى محافظ البنك على تلك القرارات ،وسط توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة وبرنامج شراء الأصول دون أي تغيير يذكر.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.3%.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.5% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.5% ،فى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.6 % .

وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر من 1.0% ، ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، بفضل تراجع الجنيه الإسترليني مقابل سلة من العملات العالمية.