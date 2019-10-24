شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب قبيل قرارات المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس ضمن نطاق محدود من التعاملات ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ،ترقبا لصدور قرارات البنك المركزي الأوروبي فى ختام اجتماع السياسة النقدية ،بالإضافة إلى تعليقات ماريو دراغى محافظ البنك.

تتداول أسعار الذهب بحلول الساعة 10:59 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1,490.55 $ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,491.99 $،وسجلت أعلى مستوي 1,493.60 $ ، وأدنى مستوي 1,487.96 $.

حققت أسعار المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بدعم عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، فى ظل ارتفاع المخاطر مجددا حول انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

يختتم المركزي الأوروبي اجتماع 24 تشرين الأول/أكتوبر فى وقت لاحق ،على أن يصدر قرار الفائدة الأوروبية وبيان السياسة النقدية بحلول الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش ،ويتحدث ماريو دراغى بحلول الساعة 12:30 جرينتش.

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التوقعات القاتمة للاقتصاد الأوروبي واستعدادات البنك لاتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة ، سوف تدفع المستثمرين إلى زيادة مراكز شراء الأصول الاستثمارية الآمنة ،وعلى رأسها المعادن النفيسة الذهب والفضة.

من ناحية أخرى ،ينتظر المستثمرين أيضا قرار الاتحاد الأوروبي حول الطلب المقدم من الحكومة البريطانية من أجل تأجيل بريكست لفترة جديدة ،من أجل توفير المزيد من الوقت حتى يتمكن البرلمان البريطاني من إقرار التشريعات اللازمة لتمرير اتفاق جونسون الأخير مع زعماء أوروبا.

وقال رئيس المجلس الأوروبي "دونالد تاسك" إنه أوصي قادة الاتحاد الأوروبي بضرورة منح بريطانيا تأجيلا جديد لبريكست ،وأكد دبلوماسيون كبار فى الاتحاد الأوروبي إن التأجيل سيكون لمدة ثلاثة أشهر على الأرجح.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بمقدار 1.18 طن متري، فى ثاني انخفاض يومي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 918.48 طن متري.