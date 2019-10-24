شكرا لقرائتكم خبر عن النفط قرب ذروة ثلاثة أسابيع بعد انخفاض مفاجئ فى المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الخميس ضمن نطاق محدود من التداولات قرب أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،والمسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس عقب صدور التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،والذي أظهر انخفاض مفاجئ فى المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة للمرة الأولى فى شهر ونصف.

بحلول الساعة 10:22بتوقيت جرينتش يتداول الخام الأمريكي حول مستوي 55.70$ للبرميل من مستوي الافتتاح 55.83$، بعدما سجل أعلى مستوي 55.87$ ،وأدنى مستوي 55.42$.

ويتداول خام برنت حول مستوي 60.95$ للبرميل من مستوي الافتتاح 60.98$ ، بعدما سجل أعلى مستوي 61.08$ ،وأدنى مستوي 60.66$.

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على صعيد تعاملات الأمس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 2.8% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 56.04$ للبرميل ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.6% ،وسجلت مستوي 61.28$ للبرميل الأعلى منذ 30 أيلول/سبتمبر الماضي.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 1.7 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 18 تشرين الأول/أكتوبر، فى أول انخفاض أسبوعي خلال شهر ونصف ، على خلاف توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 2.5مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع الماضي دون أي تغيير،وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، ليستمر الإجمالي عند 12.6 مليون برميل يوميا ، وهو أعلى مستوي للإنتاج فى البلاد ، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.

ودعم ارتفاع أسعار النفط أيضا على مدار يومين ، احتمال تحرك تحالف "أوبك بلس" لإجراء تخفيضات أعمق فى الإنتاج ،بهدف تقليص مخزونات الخام العالمية وتحقيق مزيد من التوازن فى السوق.