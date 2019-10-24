شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يقبع عند أدنى مستوى فى 5 أشهر بعد شهادة "مارك زوكربيرغ" أمام الكونغرس الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، لتتداول عند أدنى مستوى فى خمسة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بعد تسارع عمليات البيع المفتوحة بالسوق بعد شهادة الرئيس التنفيذي لفيسبوك "مارك زوكربيرغ" أمام الكونغرس الأمريكي حول مشروع العملة المشفرة"ليبرا".

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 114$ بما يعادل نسبة 1.5% إلى 7,356$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 7,470$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 7,499$.

فقدت أكبر عملة رقمية مشفرة فى العالم"البتكوين" بالأمس نسبة 6.9% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،وبأكبر خسارة يومية منذ 24 أيلول/سبتمبر الماضي ،وسجلت أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند 7,293$ لكل وحدة بتكوين.

فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس حوالي واحد مليار$ إلى إجمالي 203 مليار$ ،والذي يعد أدنى مستوى منذ أيار/مايو الماضي ، مع استمرار هبوط أسعار البتكوين ومعظم العملات الرئيسية الأخرى.

وإجمالي القيمة السوقية بصدد التخلي عند حاجز 200 مليار$ للمرة الأولى فى خمسة أشهر ،فى ظل الأجواء السلبية التي تسيطر على سوق التشفير حاليا ، خاصة بعد شهادة الرئيس التنفيذي لفيسبوك "مارك زوكربيرغ" أمام الكونغرس الأمريكي حول مشروع العملة المشفرة"ليبرا".

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تراجعت نسبة هيمنة البتكوين على تعاملات سوق التشفير يوم الخميس إلى 66% ، والتي تعد أدنى مستوى فى نحو شهرين ونصف ،فى أحدث علامات تباطؤ مستويات الطلب الاستثماري على العملة الرائدة فى سوق التشفير.

أدلي الرئيس التنفيذي لعملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "مارك زوكربيرغ" بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي فى واشنطن يوم الأربعاء ، بشأن خطط إطلاق العملة المشفرة "ليبرا".

أكد مارك إن ليبرا بمثابة مشروع محفوف بالمخاطر، لكنه سعي لطمأنة المشرعين الأمريكيين المشككين بأنها قد تخفض تكلفة المدفوعات الإلكترونية وتفتح النظام المالي العالمي أمام المزيد من الناس.

وبدا مارك زوكربيرغ متشائما بشأن مستقبل إطلاق "ليبرا" بعد المعارضة الشديدة التي يتعرض لها المشروع الرقمي ،وبعد تأكيده أن العملة لن تنطلق فى أي مكان فى العالم حتى تحصل على الموافقات التنظيمية من الهيئات المختصة فى الولايات المتحدة.

ويعتقد الكثيرون حاليا أن المعارضة الشديدة لعملة فيسبوك "ليبرا" وصعوبة ظهورها للنور رسميا ،بمثابة ضربة قوية لصناعة التشفير ،وعززت التكهنات القاتمة لمستقبل عملة البتكوين وغيرها من العملات المشفرة.