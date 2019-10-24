شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار قطاع الصناعات الأوروبي عند أدنى مستوى فى 7 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات الصناعي في أوروبا بالقراءة الأولية لشهر تشرين الأول/أكتوبر بمستوي 45.7 نقطة ، فى ركود للشهر التاسع على التوالي ،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى 46.1 نقطة , بنفس القراءة السابقة بمستوي 45.7 نقطة ، والتي تعد أدنى قراءة منذ آب/أغسطس 2012 ،هذا البيان سلبي للعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".

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