شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحافظ على مكاسبه قبيل بيانات القطاعات الرئيسية واجتماع المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليحافظ على مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مع اتجاه الاتحاد الأوروبي لمنح بريطانيا تأجيل جديدا لبريكست ،حتى تستطيع تمرير اتفاق جونسون الأخير داخل البرلمان البريطاني ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأوروبي خلال تشرين الأول/أكتوبر ، بالإضافة إلى نتائج اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.1141$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1129 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1128$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنحو 0.1% مقابل الدولار ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، مع توقف عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى شهرين عند 1.1180$.

قال رئيس المجلس الأوروبي "دونالد تاسك" إنه أوصي قادة الاتحاد الأوروبي بضرورة منح بريطانيا تأجيلا جديد لبريكست ،وأكد دبلوماسيون كبار فى الاتحاد الأوروبي إن التأجيل سيكون لمدة ثلاثة أشهر على الأرجح.

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كان البرلمان البريطاني قد أيد هذا الأسبوع اتفاق الانفصال الذي توصل إليه رئيس الوزراء "بوريس جونسون" مع زعماء أوروبا ،لكنه رفض الجدول الزمني الضيق للحكومة من أجل إقرار التشريعات اللازمة لتمرير الاتفاق ،لذلك قد يكون التأجيل المقترح طوق نجاه أخير لحالة الارتباك الحالية داخل المملكة المتحدة البريطانية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأوروبي ، لاستبيان مدي التعافي الاقتصادي فى منطقة اليورو خلال الربع الرابع ، تصدر تباعا القراءة الأولية لمؤشر مديري مشتريات القطاعات الصناعية والخدمية فى أنحاء مختلفة من أوروبا خلال تشرين الأول/أكتوبر.

يختتم المركزي الأوروبي اجتماع 24 تشرين الأول/أكتوبر فى وقت لاحق ،على أن يصدر قرار الفائدة الأوروبية وبيان السياسة النقدية بحلول الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش ،ويتحدث ماريو دراغى بحلول الساعة 12:30 جرينتش.

وتشير معظم التوقعات أن المركزي الأوروبي سيترك السياسة النقدية دون أي تغيير ، بعدما أعلن خلال الاجتماع السابق عن عمليات شراء أصول جديدة وخفض سعر الفائدة ، وتعهد باتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر.